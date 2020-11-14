菁英盃｜4名巴西兵登場 3人參與4入球 助飛馬挫流浪 (18:17)

今仗於香港仔運動場舉行，亦是此球場經復修等因素，自去年5月後相隔近一年半再次舉行港超賽事。飛馬的4名森巴新兵悉數列入大軍名單，包括曾在日職落班的「超級外援」中鋒山度士，聯同未合「超援」資格的中堅古安奴齊正選；兩名超援班拿度及達施華先列後備。

飛馬改踢3中堅陣式，於上半場29分鐘已入3球，先是7及13分鐘兩次角球攻勢，後上的古安奴一射一頂梅開二度，及後山度士於近門撞射得手，協助飛馬半場領先3：0。

飛馬換邊後收起山度士，並在62及77分鐘先後換入曾在巴甲有逾百場比賽經驗的中場班拿度及翼鋒達施華。飛馬雖被流浪前鋒林學曦於67分鐘追回一球，但達施華於81分鐘把握落場後第一個機會，妙傳小將吳文希建功，終以4：2擊敗尾段有基藍馬建功的流浪。

續暫代領軍的飛馬教練文彼得表示，從操練已見4名新兵級數，今仗派4人上陣為下周聯賽做準備，認為4將狀態仍可再提升：「希望球隊之後可踢出更快速和前場迫搶更多的足球。」

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