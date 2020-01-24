東京奧運｜劍后江旻憓閉關練成新招 下月本地賽寓戰於操 輪羽港將陳浩源盼比賽覓動力 (16:02)

重劍女將江旻憓今年3月藉亞太區一姐身分出線奧運個人賽，但備戰計劃即因疫情中斷，她留港閉關苦練，今日出席全城新興運動節活動，與陳浩源示範地壺、飛盤等運動。經歷膝部手術，江旻憓表示傷勢已無礙，亦感恩疫下覺悟：「疫情期間遇奧運延期，我亦曾經迷茫，但看到來自巴西隊的世界冠軍一席話，有了新覺悟，應該享受劍擊，而非盲目追求比賽和成績。」

她在訪問期間多次強調健康的重要性，笑說最希望是記者們都身體健康，還雀躍地透露練成新招：「這段時間只有訓練和學烹飪，教練着我練習新招數，現在成果很好，只待應用出來。」香港劍擊公開錦標賽下月中舉行，江旻憓預期欠缺外地劍手，只能當作隊友間訓練賽，亦要視乎疫情決定明年初的賽程。對於女子重劍團體的奧運資格，她承認要視乎韓國隊的成績，但與隊友會專心備戰做好本份。

暫列世界第2的輪椅羽毛球手陳浩源，則承認因缺少比賽而曾經失去動力。世界羽聯暫定明年初復辦殘疾項目賽事，奧運積分拋離對手的他亦期望復出：「分數上較排第3的對手多三倍，計分賽只餘1站，相信對方難追趕。不過，我都希望爭取復賽，因為香港只有我一個輪椅羽毛球手，極需要藉對賽重拾場上感覺。」

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