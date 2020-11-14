桌球｜吳安儀疫下首擊衛冕女子公開賽 下周再追一年20棒「破百」目標 (17:34)

香港女子英式桌球公開賽周日（8日）起於長沙灣展開，為新冠病毒疫情下今年首場本地桌球賽。港隊一姐吳安儀自16強起過關斬將，今午偕張綺婷重演去年決賽戲碼，最終在第3局打出一棒66度下，以局數4：0輕勝，連續兩屆稱霸此賽事，兼以一棒66度奪得一棒最高度數獎，袋走共5250元獎金。而蘇文欣以局數3：1擊敗葉蘊妍，在5局3勝制下摘季。

自今年2月戰畢比利時公開賽後，安儀相隔9個月再比賽，自言整個星期均「手緊」，今日決賽亦有不少失誤，對發揮未算滿意。早前香港體育學院因第三波疫情「封關」，未有留在宿舍的吳安儀改為在家勤練體能及鑽研影片。港隊9月復操一個多月，她自覺狀態及體能均有進步，冀下周在香港英式桌球公開賽第3站打出水準。安儀又透露今年餘下一個多月的目標：「年初和教練訂下目標，今年內要打20棒過百，早前因疫情打亂計劃，但近來狀態不錯，希望努力完成餘下的3棒。」

相關報道：世盃外｜阿根廷逼和巴拉圭 美斯食詐糊 主帥斥球證無恥轟「黑哨」

其他報道：乒乓男子世界盃丨港隊一哥黃鎮廷小組賽3戰全勝晉16強