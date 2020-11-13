國際友誼賽丨英格蘭35年首勝愛爾蘭 拉舒福特偕高亞迪避戰兩場歐國聯 (19:15)

「三獅軍團」此役有射手哈利卡尼任後備，改由哈利馬古尼做隊長，這名中堅與翼鋒查頓辛祖先後在18和31分鐘頭頂腳踢建功，加上前鋒卡維特利雲射入12碼，令愛爾蘭隊自1985年以來首負英軍，並令後者1946年至今，17次對賽錄得6勝9和2負。英軍將分別在下周日和下周三的歐洲國家聯賽作客比利時隊及迎戰冰島隊。

主帥修夫基說：「隊內雖有很多年輕及經驗不足的球員，但我們用球出色，製造很多機會，即使未能化為入球，但總括而言，我是高興的。」另外，效力多蒙特的17歲中場祖迪比寧咸今仗後備入替上演「地標戰」，成為繼禾確特及朗尼後，代表英軍出賽第3年輕的球員。另據英國傳媒報道，日前練習時膝部重傷的中堅祖高美斯，需養傷3個月才可跑步，或至明年5月才有望復出。

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