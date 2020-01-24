歐國盃附加賽丨蘇格蘭射贏12碼 22年首晉國際大賽決賽周 羅拔臣：我或要哭了 (18:15)

蘇格蘭隊於52分鐘藉基士堤建功領前，塞爾維亞隊完場前憑盧卡祖域扳平。加時後賽果不變，兩軍需互射12碼決勝負，結果蘇軍5射全中，塞軍的阿歷山大米祖域最後一射被蘇軍門將大衛馬素爾撲出，令蘇軍自1998年世界盃後，再次躋身國際大賽決賽周。

安德魯羅拔臣說：「我希望每個蘇格蘭人今晚都開派對，這麼多年，我們終於做到了。我不想去想，因為我或要哭了。」淚流滿面的基士堤亦說：「我們知道可為蘇格蘭做點事，這是我們應得的。經歷了這麼多年，現在如釋重負了。」主帥奇勒則說：「由於新冠病毒，令蘇格蘭陷入非常艱難的時刻。我們賽前談及須讓蘇格蘭人面露笑容。」疫情令歐國盃押後一年至明年6月上演，蘇軍的D組對手是英格蘭隊、克羅地亞隊及捷克隊。

另外，斯洛伐克隊在法定時間雖被北愛爾蘭逼和1：1，但杜利斯的110分鐘入球，終助斯軍勝出2：1，決賽周E組對手是西班牙隊、瑞典隊和波蘭隊。北馬其頓隊則由37歲前鋒彭迪夫在56分鐘一箭定江山，以1：0勝格魯吉亞隊，首入國際大賽決賽周，C組對手是荷蘭隊、烏克蘭隊和奧地利隊。匈牙利隊則在88和90分鐘連入兩球，主場以2：1反勝冰島隊，其決賽周F組對手高手林立，分別是衛冕的葡萄牙隊、法國隊及德國隊。

值得一提的是，為匈牙利隊扳平1：1的守將盧斯尼高，曾在2006至11年間代表法國U16至U20等出賽，並於2011年又與基沙文及拿卡錫迪等踢世青盃，後來輾轉去到匈牙利踢波，其後更入籍，並受惠於國際足協改例，得以代表匈牙利上陣，勢在決賽周倒戈法國隊。

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