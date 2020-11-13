世盃外｜阿根廷逼和巴拉圭 美斯食詐糊 主帥斥球證無恥轟「黑哨」 (17:10)

賽前兩戰全勝的阿根廷主場出擊，美斯、里安度柏利迪斯、拿達路馬天尼斯等主力悉數正選上陣，惟卻被客軍翼鋒安祖羅美路在21分鐘射入12碼先拔頭籌。完半場前阿根廷隊憑角球攻勢取得入球，效力史特加的尼高拉斯干沙利斯近門頂入，助主隊扳平。換邊後美斯原有機會助球隊反超，但球證在翻看VAR後裁定有主隊球員犯規在先，判入球無效，最終雙方再無入球下賽和1：1，雙方近4次交手，阿軍僅得3和1負。

在美斯「食詐糊」後，場邊督師的主帥史卡朗尼明顯不服判決，當地傳媒稱他向球證大叫「無恥！你收了多少？」，並附以手勢嘲諷對方，狀甚激動。而主角美斯亦疑不滿球證判決，喋喋不休。這名巴塞隆拿球星近日亦被指與球會隊友基沙文不和，但已轉投西維爾的舊隊友拿傑迪錫指傳聞不實：「他們兩人相處得很好，還會一起喝茶。如果球隊成績一帆風順，這些傳聞便不會存在。但我曾和他們共事，大家相處並沒問題。」

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