英超丨祖高美斯左膝重創做手術 無緣友賽愛爾蘭 紅軍未知歸期 (23:21)

英格蘭vs.愛爾蘭 有線601/661 明晨04：00直播

英格蘭隊主帥修夫基證實，祖高美斯是練習賽期間，在沒有其他球員在附近的情况下受傷。他成為華基爾雲迪積克、法賓奴泰華利斯及阿歷山大阿諾特後，利物浦近期第4名後防「十字軍」。另外，修夫基承認效力多蒙特的17歲中場祖迪比寜咸有望「地標」，勢成朗尼及禾確特後，代表英軍出賽的第3年輕球員。

此外，克拉克繼辭任英格蘭足總主席後，再辭去國際足協副會長職務。63歲的他前日在英國國會作供時連番失言，包括以「有色人種」稱呼非白人。修夫基對克拉克言論的回應是「下台是唯一選擇」。

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至於車路士翼鋒基斯甸普列錫則因腿筋問題退出美國隊，無緣明晨作客友賽威爾斯隊，已返回「藍戰士」基地醫治。至於明晨塞爾維亞隊在歐洲國家盃附加賽迎戰蘇格蘭隊前，效力水晶宮的中場米利禾積域因感染新冠病毒而缺陣。

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