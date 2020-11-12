西甲︱巴塞劃一減薪談判陷僵局 球員主張按合約面議 華倫連傷兩主力 (17:28)

巴塞在聲明中指：「在疫情下，球會今季收入將下跌3億歐元（約27.4億港元），減少1.91億歐元（約17.4億港元）的薪金開支是必須的。各方都同意至11月23日，再決定現有方案是否可以接受。」值得一提的是，巴塞主將美斯及中場列基佩治將於季尾約滿。巴塞上月與後衛碧基、門將達史特根等數名球員續約時，亦已納入今季臨時減薪的條款。因此，西班牙傳媒稱，球員除不滿減薪三成的幅度過高，亦提出按合約情况調整今年出糧比例，但會方暫未在此讓步。

巴塞今日將公布會長選舉日期，據報暫定於明年1月17日，即西班牙超級盃決賽日。

另外，華倫西亞門將施利臣上周操練時大腿受傷，且痛楚不止需施手術，將缺陣3至4個月。左後衛荷西加耶亦在今晨西班牙隊友賽荷蘭隊時撞傷頭，料今日退隊，國家隊主帥安歷基將補選基達菲的古古列拿。至於西甲榜首皇家蘇斯達，主力門將阿歷斯列美路則出現手指關節炎，惟料不影響他下仗披甲。

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[COMUNICADO]



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