國際賽丨雲迪碧克助荷蘭逼和西班牙 豪言在紅魔的時代來臨 法國爆冷負芬蘭 (14:30)

今晨上演多場友賽，戲碼最好屬「橙衣軍團」大戰「狂軍兵」。荷蘭隊強陣出擊，由盧克迪莊、迪比及貝侯斯攻堅，但效力曼城的中堅尼敦阿基開賽6分鐘傷出，再遭客隊翼鋒簡拿利斯射破大門。易邊後2分鐘，雲迪碧克接應韋真達爾傳中，窩利射遠柱得手，助荷蘭隊扳平。西班牙隊隊長沙治奧拉莫斯85分鐘入替，國際賽累積上陣176次，追平門神保方的國家隊紀錄。

今夏轉投曼聯後，雲迪碧克仍未獲英超正選機會，他在今仗建功後表示：「蘇斯克查着我要有耐性，相信他看到我每次上陣均帶來正面影響，我的時代肯定很快來到；機會來時，我已準備就緒。」惟新帥法蘭迪保亞上任兩個月未開齋，4仗3和1負。他不滿賽程過密致令球員受傷，促國際足協不必安排友賽：「今場比賽是多餘的，金錢重要，但亦要顧及球員。」

至於法國隊主場出擊收起基利安麥巴比、基沙文等主力，仍有基奧特、賓耶達、保羅普巴領銜，但上半場於3分鐘內連失2球，在主場以0：2告負。而葡萄牙隊狂數到訪的安道爾隊7：0一仗，射手基斯坦奴朗拿度（C朗）半場入替，取得個人第102個國家隊入球，繼續逼近伊朗隊名宿戴伊（Ali Daei）的109球紀錄。

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