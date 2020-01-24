大師賽｜世界二哥拉姆高球水上飄一桿入洞 老虎活士疫下辦冠軍宴(有片) (20:07)

奧古斯塔球場第16洞標準桿為3桿，依湖設計過去考起不少高球手。西班牙籍名將拉姆昨日（10日）在26歲生日，決定乘練習日挑戰一桿入洞。他直接向湖面擊球，高球猶如「片石」般在水面彈跳3下，在果嶺繞半圈後直接入洞。他與球童興奮擊掌，似是以此向對手施下馬威。早在2009年，斐濟籍球星Vijay Singh亦曾在此一桿入洞。

拉姆於上屆大師賽獲第9名，這個壽星笑言練習表現，是他未來4天賽事的強心針：「我不會否認，我真的很有信心。過去有不少西班牙球手在此創佳績，我希望我會是下一個。」

另外，雖然疫情未止，但衛冕的活士按傳統在開賽前的晚上設宴。他近期狀態未如理想，但缺少染疫的世界一哥莊遜，以及北愛爾蘭籍名將麥伊萊，將全力爭取再奪冠軍。

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