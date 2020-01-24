NBA｜太陽斟基斯保羅爭入明年季後賽 紐約人3職員染疫 (22:04)

星級控衛「CP3」基斯保羅去夏由火箭轉投雷霆，帶領球隊殺入季後賽，惟面對舊東家力戰至「搶七」僅敗出局。35歲的他身為NBA球員工會主席，近期不但忙於與會方達成新季協議，更要為自己的前途打算。ESPN稱，仍有兩年合約在身的他獲太陽斟介，由於雷霆有意踏入重建階段，不希望留住下季年薪高達4140萬美元（約3.2億港元）的CP3，加上太陽亦希望對方以老帶新，協助戴雲布克卡等新星爭入明年季後賽，料雙方達成協議機會頗高。外界亦預期，太陽會送出控衛盧比奧及今年選秀會首輪第10順位等作為交易籌碼。

聯盟昨日正式宣布新季於美國時間下月22日展開，今日卻再現疫情，紐約人證實有3名職員染疫，但各人均無病徵，並即時接受隔離，暫未影響球隊準備新季工作；各隊將於當地時間下月1日展開季前訓練營。

另外，曾與傳奇球星羅素並肩奪得8次NBA總冠軍的波士頓塞爾特人名宿希蘇恩（Tom Heinsohn），今晨因病離世，享年86歲。這名大前鋒6次入選明星賽，1957年當選年度最佳新秀，退役後其15號戰衣獲「綠軍」榮休。其後轉任教練的他，於1973年獲選為年度最佳主帥，並在1974及1976年帶領母會兩奪總冠軍，至2015年入選籃球名人堂。

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