國際賽｜英政府設丹麥入境禁令　三獅或改在阿爾巴尼亞「迎戰」冰島 (22:04)

歐洲新冠病毒疫情嚴峻，各國為阻止情况惡化，紛紛制定防止措施。英國其中一項方法是拒絕所有人由丹麥入境，卻連累英格蘭隊可能失去主場之利。英國《每日郵報》報道，由於冰島隊作客英軍前需出征丹麥隊，使冰島隊不能入境英國。英足總已研究在阿爾巴尼亞「迎戰」冰島的可行性，據報德國是另一個選擇。此外，英軍主帥修夫基首次召入多蒙特的17歲中場祖迪比寜咸，取代因腿筋出現問題而退隊的修咸頓中場禾特普斯。

意大利隊周四（12日）凌晨主場友賽愛沙尼亞隊，染疫的教練文仙尼雖曾召用41將，當中兩人已退隊，但由於意甲多隊球員因地方政府禁令，未能抵達意軍訓練營，令今晨只有19將出席訓練；同時費倫天拿的烏拉圭隊後衛馬田卡沙利斯、阿根廷隊後衛馬天尼斯古阿達，以及智利隊中場艾歷普爾加，已不理會禁令返回祖國歸隊。國際米蘭主席馬路達則為意政府未能保護球員而憤怒，更要求取消國際賽。他說：「若我們需要一個暫停的時間，我建議停15天。趁這段期間，為每個人制定明確和平等的規則，然後重新開始。」另外，費倫天拿已委任意軍前帥柏蘭迪利執教。

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