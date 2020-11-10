國際賽｜普巴不滿上陣時間少兼位置錯配　迪甘斯：他在曼聯不快樂 (19:56)

保羅普巴早前在英超主場以0：1負阿仙奴，一次犯錯被對手博得12碼，成為輸波罪人，在歐聯分組賽敗走巴沙克舒希及聯賽挫愛華頓兩仗，只能以後備身分上陣。迪甘斯說：「我很了解保羅。無論是比賽時間或位置上，他目前在曼聯都不快樂。他未在最佳狀態，接連受傷及染疫造成打擊，需找回比賽節奏；他將會跟我傾談感受。」27歲的普巴今季只曾在9月尾聯賽盃淘汰白禮頓入1球，在英超和歐聯未開齋，只在聯賽有兩次助攻。

曼聯名宿菲臘尼維利則為普巴抱不平：「我認為普巴不能在曼聯任正選，對他是絕對的不尊重。他不應被安排在中場較後位置，應上前爭取入球，為曼聯爭勝；我仍然認為他是當今其中一個最佳中場。」另據英國傳媒《442》報道，曼聯已同意以6000萬鎊（約6.15億港元），讓尚有兩年合約的普巴轉會皇家馬德里，而這宗交易或在冬季轉會窗成事。普巴於2016年由祖雲達斯回巢曼聯，據報當時的轉會費是8900萬鎊（約9.13億港元）。

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