游泳｜何詩蓓ISL再破200自亞洲紀錄 史上第四快 「減產」為準決賽留力 (18:42)

23歲的何詩蓓經歷近一個月匈牙利征途，今站未如以往般連戰多個項目，今日在第9站煞科日，未有衝擊自己保持的100米自由泳亞洲紀錄，只選200米自由泳，仍一擊即中游出1分51.19秒，將自己上周做出的亞洲紀錄推前0.23秒，成為此項史上第四快女泳手。她在今仗全程領先，拋離加籍泳手2.55秒下奪金。

何詩蓓在200自短池排名榜由第5位微升至第4位，較匈牙利隊奧運3金「鐵娘子」賀素6年前做出的時間僅慢0.01秒，名次只待國際泳聯確認。這名港將其後出戰男女混合4x100米自由泳接力賽，再添得金牌，今站以3金1銀收官。

何詩蓓代表的Energy Standard（ENS）泳隊，今站有奧運冠軍、瑞典隊的施約唐復出，加上已穩奪準決賽入場券，故這名港將「減產」。準決賽周六展開，各隊爭入本月21日展開的決賽，何詩蓓將再次出擊，力求為泳隊衛冕。

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