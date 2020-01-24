NBA｜新季72場落實12.22開鑼 專家擔心休季短礙球員健康 (17:36)

球員工會上周投票贊成新季於12月22日開鑼，代表昨晚與NBA聯盟開會後達成共識，贊成當天展開72場賽事，但未提及疫下比賽形式。NBA上季因疫情一度暫停，復賽移師奧蘭多「隔離泡泡」，有專家擔心新季若回復主場作客制，球員健康將承受風險，一個不具名的西岸球隊首席醫療人員表示：「球員在剛過去的隔離泡泡不用舟車勞頓，確實有助身體恢復。這次我想像不到球員為應付72場比賽，要賽後凌晨2點起牀出征，會對身體造成多大影響。」

NBA曾表示會盡量縮減各隊作客路程，但無減勒邦占士等多名球星的擔憂，甚至有指多隊主力或放棄首月賽事。

聯盟亦公布新季多項細節，工資帽與奢侈稅與上季一樣，前者維持在1.09億美元（約8.45億港元），而自由市場會於美國時間下周五晚上6時展開。

另外，台裔球星林書豪早前宣布離開中國職業聯賽（CBA），但賽會昨日以他上季隨北京首鋼往返賽場時，未有穿上官方贊助商指定裝備，開出3張罰單，涉及55萬人民幣（約64.56萬港元）。事件引起各地球迷討論，質疑賽會未有警告下收集證據，重罰包括林書豪在內的多名球星，是前所未見，又認為林書豪已離開CBA，或未必需要繳交罰款。

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