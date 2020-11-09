西甲│皇馬單場失3記12碼慘負華倫 施丹自責 (20:53)

皇家馬德里此役有防守中場卡斯米路和翼鋒夏薩特，因感染新冠病毒無緣出征。賓施馬於23分鐘開紀錄，但此役串演右閘的隊友盧卡斯華斯基斯及中堅沙治奧莫斯，分別在34和62分鐘禁區內犯手球，左閘馬些路亦在53分鐘犯天條，共被判3個12碼，華倫西亞中場卡路士蘇拿悉數射入，加上皇馬守將華拉尼於43分鐘擺烏龍，終以1：4反負，自2018年10月尾在西甲以1：5敗走巴塞隆拿後，首次一仗四度失守。

皇馬教練施丹說：「一切事情都發生在球隊身上，我們所做的事情都出錯，這是難以解釋的。我否認華倫西亞在戰術上比己隊好。我們可為後防的脆弱找1000個藉口，但這是不可以的，每個在這支球隊的人都是皇馬球員。我是那個需要找出解決辦法的人。」

值得一提的是，自施丹於2019年3月再執皇馬帥印後，至今9場敗仗中，32歲的馬些路都在陣中。另外，賓施馬今仗在76分鐘疑因肌肉受傷退下火線，這法國籍前鋒今季各項賽事已為皇馬入7球，當中包括在西甲4次建功。

同日有大衛施華踢足全場的皇家蘇斯達，雖在末段少踢一人，但仍憑34歲後衛蒙利爾及中場奧耶沙巴爾，分別於22和27分鐘取得入球，主場兩蛋贈CF格蘭納達，賽後9戰得20分，分別領前次席維拉利爾及第3位馬德里體育會2和3分，而後者暫少踢兩場。

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