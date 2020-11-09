英超｜阿仙奴主場吞維拉三蛋 馬天尼斯首倒戈保不失 (19:01)

這名28歲阿根廷籍門將曾直言：「所有人都說我由阿仙奴轉會維拉是倒退，但我並不認同，這是對我生涯重要的一次進步。」馬天尼斯今仗重返酋長球場面對一眾前隊友，在維拉近况兩連敗下踢出爭氣波，作客以3：0完勝上仗擊敗曼聯的阿仙奴，隊史首次在頂級聯賽開季頭3場作客全勝兼零失球，賽後7戰15分升上第6位，兵工廠吃下今季英超第4場敗仗後，以8戰12分排第11位。

阿仙奴領隊阿迪達賽後表示，願意一力承擔今場大敗責任：「我們發揮在水準之下，這是我第一次看到球隊有這樣表現，潰不成軍。我必須負上全部責任，因為我是確保球隊在場上交出表現及踢出隊型的人。」他亦確認，中場湯馬士柏迪今仗因傷而半場被換出。

至於維拉功臣奧尼屈堅斯賽後透露，其實他全家都是阿仙奴球迷，自己也視兵工廠名宿亨利為偶像：「我不肯定爺爺或叔叔會否高興，但是我很興奮，相信家人都會喜歡這場比賽。」維拉隊長基亞利殊交出一球後，今季英超已參與了9個入球，佔維拉總入球數一半。

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