英超｜利物浦遭曼城逼和失分折將 兩帥歸咎地獄賽程 促改換人名額 (12:18)

穆罕默德沙拿及加比爾捷西斯早段各入一球，令兩隊在31分鐘平手。利物浦後衛祖高美斯其後禁區內手球，被罰12碼，迪布尼射斜成為全場關鍵。兩隊下半場放慢節奏，攻勢減弱，終各得1分。利物浦本周將榜首讓予昨晚贏波的李斯特城；落後6分的曼城則續排第10，但踢少1場。

利物浦下半場有阿諾特拉傷小腿離場，賽後確認退出本周的英格蘭隊。領隊高普續認為增加換人名額，可透過輪換，避免球員受傷，又批評英超主席馬斯達斯在此事呆板：「如果其他14隊不同意這建議，至少在另外6隊互相對戰時，也應該可以換5個人。」

高普也同意曼聯領隊蘇斯克查所言，出戰歐洲賽的球隊，「不可能周三晚出賽後，周六回師聯賽踢中午波」，又指出球隊亦受密集賽程拖累，「如果要比賽高水平，應給我們多數小時休息」。哥迪奧拿則說：「我不清楚賽會怎樣理解這件事，但我們現在無法保障球員。我也不認為這件事會改變和有共識，大家都只重視自己的責任。」

另外，阿士東維拉有門將達米安馬天尼斯倒戈保持不失，並憑奧尼屈堅斯梅開二度，爆冷作客3：0大勝阿仙奴，結束連敗後升上第5。兵工廠則跌至第11。

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