英超｜卡尼獻絕殺 熱刺險勝西布朗 壓修咸頓紅軍暫升榜首 (22:03)

曼城vs.利物浦 now611/621台 周一凌晨00：30直播

熱刺此役派出哈利卡尼、加里夫巴利和孫興慜的三叉戟組合進攻，但上半場發揮水準以下。甫開賽1分鐘，西布朗前鋒哥林羅賓遜射地波，被熱刺門將洛里斯一抱入懷。熱刺在13分鐘獲得上半場僅有的入球機會，中場尼當比利橫傳孫興慜，但後者猶豫不決，最後施射省中對方球員彈出。33分鐘，倒戈的西布朗中場積基李華摩亞在30碼施射但不中目標；總計西布朗上半場6射1中較熱刺為佳。

熱刺領隊摩連奴下半場為增強攻力，64至79分鐘之內先後調入中場盧斯素、盧卡斯莫拉及前鋒卡路士雲尼斯奧斯，但67分鐘盧斯素的補射「撻Q」未竟全功。88分鐘，後衛馬特杜靴迪右路傳中，哈利卡尼頂入今季個人第7個英超入球，並以這個入球全取3分。

曼城於香港時間周一凌晨迎戰利物浦的大戰方面，主隊主帥哥迪奧拿賽前稱，翼鋒史達寧是他執教生涯以來，其中一個最優秀的球員：「他比起加盟時進步不少，值得成為其中一個英格蘭進攻標誌人物。他將來會否成為當今其中一個最佳球員？我會告訴他不必去想，這沒意思，只需享受生活，專注和命運將決定自己成為怎樣的球員。」史達寧於2015年由利物浦轉會曼城，至今各項賽事上陣252入105球，包括今季9次披甲有5球進帳。

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