菁英盃｜安永佳再戴帽助傑志反勝 林嘉緯回巢流浪開齋未竟全功 (20:33)

今日兩仗續在觀眾席重開下進行，傑志在旺角大球場對戰流浪，吸引694人入場。流浪由祖連奴於4分鐘極速開紀錄，前港腳林嘉緯在8分鐘後射成2：0，取得回歸母會後首個入球，但首循環對壘時「戴帽」的安永佳再度連中三元，助「藍鳥」反超前，並有21歲小將畢頓拉開比數成4：2。流浪雖有林學曦再入一球，但加維蘭射入極刑，為傑志鎖定5：3勝局。

在元朗大球場的頭場亦有394人入場，理文戰至下半場，由20小將鄧匡延打破僵局破網，飛馬由謝朗軒射入12碼一度扳平，但理文前鋒梁嘉恆「起孖」，黃皓雋則在完場前錦上添花射成4：1。

理文今日賽前宣布，簽入曾效力東方龍獅的西班牙籍中堅荷西安祖（Jose Angel），他將穿上14號球衣，亦是他6年前效力西甲隊艾爾切所穿的號碼。這名31歲守將已抵港，完成家居隔離後接受體測。

荷西安祖曾效力艾爾切3季，出戰13場西甲及3場西班牙盃。他在前季季初加盟東方，效力2個月後因韌帶撕裂收咧回鄉，去年底加盟西乙B球會薩拉曼卡聯隊，今年1月在西班牙盃32強撼皇家馬德里一仗踢足全場，同場對手包括賓施馬、占士洛迪古斯及加里夫巴利。

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