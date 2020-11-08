德甲｜羅拔仔領拜仁贏國家打吡 今季數據完勝蜂兵夏蘭特 (18:31)

德甲宿敵交鋒，亦是32歲的「羅拔仔」和20歲的夏蘭特互鬥射術之戰。主場出擊的多蒙特雖有馬高列奧斯先開紀錄，但優勢維持4分鐘便被阿拉巴扳平。是役為拜仁第300仗正式賽事上陣的「羅拔仔」，獻一射一傳成反勝功臣。蜂兵射手夏蘭特末段士哥，但浪費不少機會，更3次被吹罰越位，表現明顯較遜色，球隊亦是51年來首次連續兩季在主場的國家打吡敗陣。

「羅拔仔」為拜仁上陣300次狂轟259球，平均每場入0.89球。他至今在國家打吡累積24球，續成此大戰入球最多的球員，其中19球為拜仁射入，亦刷新自己保持的隊史紀錄。這名射手表現火熱，今季首7輪入11球，打破自己上季寫下的10球紀錄。

夏蘭特今年1月登陸德甲，鋒頭一時無兩，上陣21場入19球，而這項數據只在一人之下。「羅拔仔」成唯一一人在此期間比夏蘭特取得更多德甲入球（26球），今季各項數據亦完勝對方。

今季數據比併

羅拔利雲度夫斯基（32歲）vs.夏蘭特（20歲）

上陣：6 vs. 6

入球： 11 vs. 6

助攻： 4 vs. 2

場均射門： 5.2 vs. 3.5

場均關鍵傳球：1.2 vs. 1.3

傳球成功率：84.4% vs. 71.3%

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