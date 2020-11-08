西甲｜美斯後備救巴塞 馬體會齊大勝上榜首 施蒙尼毋懼下場鬥地上最強 (16:08)

巴塞是役先收起美斯，改由基沙文領銜攻堅，奧士文尼迪比利在22分鐘先開紀錄，完半場前卻遭貝迪斯鋒將東尼沙拿比亞扳平。朗奴高文易邊後換入美斯，4分鐘後即起作用，他讓佐迪艾巴的傳中地波溜走，由基沙文射入空門成2：1。其後客隊守衛艾沙文迪護空門時犯手球，兩黃一紅被逐兼輸12碼，美斯操刀中鵠。這名阿根廷球王於82分鐘再入一球，加上柏迪「埋齋」鎖定5：2勝局。

巴塞結束近4場西甲不勝，重返勝軌，但18歲新星安素法迪賽後證實左膝半月板撕裂，將在未來數天決定治療方法，西班牙傳媒稱法迪或需長唞3至5個月。

至於馬體會由祖奧菲歷斯梅開二度，加上蘇亞雷斯和馬高斯洛蘭迪各建一功，淨勝卡迪斯4球，延續跨季23場西甲不敗走勢，兼力壓同分的皇家蘇斯達升榜首。被問及下仗（本月22日）迎戰對巴塞，施蒙尼認為並非爭標的關鍵戰，自信道：「我們不用靠這場比賽決定未來，還剩15天，我們必須等待，但不會偏離原來重心。」

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