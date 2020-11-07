英超︱曼聯挫愛華頓止連敗 般奴費南迪斯梅開二度 修咸頓首列隔夜榜首 (22:37)

曼聯過去一周經歷聯賽對阿仙奴及歐聯鬥巴沙克舒希的連敗，今晚後防在19分鐘亦連番犯錯而失守。愛華頓門將比克福特大腳開龍門球，卡維特利雲起跳二傳，班納特安尼斯奧推入禁區起腳射近柱，愛華頓憑這「三腳波」攻勢領先。惟傷癒的占士洛迪古斯疏於回防，費南迪斯25分鐘便由接應左路傳中頂入，7分鐘後再自己左路半傳半射中內柱彈入，助曼聯半場反超前。愛華頓下半場有停賽復出的盧卡斯迪治尼勁射中柱，未能扳平，曼聯補時更有卡雲尼攻入加盟後首球，終贏3：1。

曼聯全取3分亦令蘇斯克查可保住帥位多一段時間，他賽前稱：「這裏不是紙牌屋，不會因為一兩場敗仗而倒下。我們播了種，那棵樹仍在生長，有些球會確實會砍掉那棵樹，才想有否足夠灑水。」《天空體育》亦稱，曼聯高層一直無意易帥。至於中場保羅普巴昨續列後備，只在80分鐘入替桑馬達。擔任球評的名宿李奧費迪南認為，蘇帥對普巴已失去信心：「如果我是普巴便會想，領隊在受壓的情况下，需要即時改善表現，而我不在他心目中的最佳陣容內，這表示什麼呢？」

另外，修咸頓憑查阿當斯與史超活岩士唐各建一功，主場2：0輕取紐卡素，暫以得失球力壓上屆冠軍利物浦，成為英超28年歷史第29支榜首球隊。白禮頓則未能主場攻克般尼，以0：0言和，客軍7戰2分，仍未開齋。

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