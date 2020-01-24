菁英盃｜東方獲球迷見證 2:0挫愉園續居首 梁冠聰:打氣聲與髒話同樣親切 (21:02)

東方在首循環被愉園以1：2絕殺，今日（7日）再於旺角大球場交鋒，先由辛祖在11分鐘主射極刑中鵠，盧卡斯再於37分鐘射成2：0；雙方再無進帳，維持比數至完場。東方在數十名打氣團見證下取得三連勝，在菁英盃B組以9分領前，一眾球員相當識做，完場後走向相隔近10個月再入場的球迷致謝。

東方中堅梁冠聰表示因有球迷入場，今日賽前格外興奮，又笑稱很久沒親友找自己留門票。談及觀眾席傳出的髒話，他形容「非常有親和力」，又表示：「說話好壞都會增添動力，令我們希望向球迷交出表現，今日終能重溫這種感覺。球迷今日用行動證明他們需要足球，足球也需要他們。」對於今日不足1000人入場，「大佬」理解市民或有憂慮，冀隨政策逐步放寬，入場人數慢慢回升。

李志堅則提醒道：「如今踏出第一步，希望大家保護這件事，不要令外界有非議。大家都希望再見到這麼多球迷，始終職業球賽需要球迷。」堅sir又透露U22小將鄭子森鼻骨移位，亞力斯祖亦未傷癒，故今仗後備席沒有U22球員。

愉園以6分暫居次席，主帥鮑家耀同樣喜見球迷重新入場，認為能磨練麾下：「球員經驗較淺，可能失誤後聽到球迷不滿已大為緊張。賽前我提醒他們應為有觀眾而興奮，這亦是他們必須累積的經驗。」

至於晉峰在頭場以1：1逼和冠忠南區，搶得升班4仗以來第1分。南區雖有「子彈」夏志明在11分鐘先開紀錄，但晉峰21歲小將黃偉國在7分鐘後建功披平，亦是他在港超賽事的首個入球。

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