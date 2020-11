菁英盃｜850人旺角場觀戰 東方打氣團助威 球迷籲支持香港足球 (19:02)

東方今日有廿多人的打氣團帶同旗幟、鼓等撐場,久違的場面相隔近10個月重現,球員進場、開死球、入球等均獲球迷吶喊助威。不過縱觀全場未算墟冚,不少球迷均有討論是否滿1000人入場,賽會其後公布今仗有850人入場。

坐在東方打氣團前排的球迷葉先生表示,對今日期待已久,認為重開觀眾席令球迷高興之餘,亦鼓舞球員:「球迷之前各有方法支持球隊,但香港經歷了整個疫情,能重返正軌是好事,不只對我們球迷,對整個足球圈亦然,始終football is nothing without fans。愈多人入場愈好,香港足球需要香港人支持。」他又表示,雖然球壇早前停擺多月,又未能入場睇波,但相信大家都希望以安全為大前提。如今終能入場,他表示不只入場支持愛隊東方,亦會觀看其他賽事。

相比在元朗大球場的頭場有235人入場,此仗入場人數明顯較多,球迷填寫健康申報表需排隊,葉生亦稱指示稍欠清晰,如填完表後不知交到何處,但認為今日只是重開看台首天,無可能萬事完美,相信足總會慢慢改善。

