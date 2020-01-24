NBA｜勒邦占士感激黑人投票 暗嘲特朗普選舉不公投訴 (17:49)

NBA球圈今年積極參與大選活動，洛杉磯湖人球星勒邦占士亦不例外，他連日來在社交網呼籲選民投票，眼見民主黨候選人拜登領先，亦加一腳暗嘲特朗普，包括轉載特朗普質疑大選公正性的講話，配以大笑的表情符號，又形容美國黑人在今次選舉發揮作用。

「大帝」占士與特朗普多次隔空對罵，後者曾批評占士談及政治事件，令NBA收視下跌，自己亦不愛觀看NBA球賽；占士亦反擊從不關心特朗普的言論。

對比特朗普睇波與否，占士或者更着緊NBA新季日期。NBA球員工會昨日表決，贊成新季於下月22日展開，上月領湖人奪得總冠軍的他，在社交網分享圖片，顯示新季開始與上季完結僅差距71天，似不滿休息不足。

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