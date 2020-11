NBA｜勒邦占士感激黑人投票 暗嘲特朗普選舉不公投訴 (17:49)

NBA球圈今年積極參與大選活動,洛杉磯湖人球星勒邦占士亦不例外,他連日來在社交網呼籲選民投票,眼見民主黨候選人拜登領先,亦加一腳暗嘲特朗普,包括轉載特朗普質疑大選公正性的講話,配以大笑的表情符號,又形容美國黑人在今次選舉發揮作用。

「大帝」占士與特朗普多次隔空對罵,後者曾批評占士談及政治事件,令NBA收視下跌,自己亦不愛觀看NBA球賽;占士亦反擊從不關心特朗普的言論。

對比特朗普睇波與否,占士或者更着緊NBA新季日期。NBA球員工會昨日表決,贊成新季於下月22日展開,上月領湖人奪得總冠軍的他,在社交網分享圖片,顯示新季開始與上季完結僅差距71天,似不滿休息不足。

Let’s go!!!!! Black voters came through...again. Be proud as hell but do not stop! We must stay organized and keep working. We just tipping off. I promise you I’m here for y’all throughout! ✊🏾💪🏾🖤 @Morethanavote pic.twitter.com/Zi1NInJeOd

— LeBron James (@KingJames) November 6, 2020