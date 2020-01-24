菁英盃｜港超重開觀眾席 逾百球迷過三關元朗觀戰 陸先生:開心過中六合彩 (15:41)

疫情下首場有球迷入場的港超賽事，今午假元朗大球場上演，賽事即場售票，早在下午2時已有球迷到場。球迷入場前要過三關，先在閘口量體溫，再填寫健康申報表，最後要以賽會提供的搓手液消毒雙手，程序大致暢順，未見「塞車」。

支持香港足球30年的老球迷陸先生表示，睇波是老人家重要娛樂，又稱看直播始終難及現場睇波：「差不多10個月沒睇波，餓得太耐，今日非常開心，好過中六合彩。不只睇波，平常生活也很麻煩，希望疫情快點過去。」

本身是元朗居民的張先生今日帶同太太及兒子入場，他認為政府封場時間太長，表示香港疫情未算嚴重，可更早重開觀眾席。他認為入場防疫措施不麻煩，自己亦為囝囝準備了防護眼鏡。

傑志球迷阿恩表示愛隊明天才比賽，但今日急不及待入場感受氣氛。他自言早前有在球場外爬牆觀賽，認為政府封場亦難阻球迷聚集，應更早開放觀眾席。他又稱，只准飲用飲品而不可進食的規定奇怪，因兩者同樣會除下口罩。

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