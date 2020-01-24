游泳︱何詩蓓ISL第7站包攬4金1銀 下站再衝亞洲紀錄 (18:51)

國際游泳聯賽（ISL）上月中假匈牙利布達佩斯「隔離泡泡」開鑼，不足一個月內共演10站，何詩蓓及所屬的Energy Standard泳隊（ENS）今日完成6天內第2站，2站共4天賽事。或受魔鬼賽程影響，何詩蓓今日出戰強項100米及200米自由泳，均未打破自己上站做出的亞洲短池紀錄。

何詩蓓先在100米自由泳半程領先，以51.49秒次名觸池，較傷癒復出的奧運冠軍施約唐（Sarah Sjostrom）慢0.17秒。相隔約40分鐘，她轉戰200米自由泳游出1分51.88秒，以1.24秒拋離隊友兼世界賽銀牌猛將Femke Heemskerk摘金。何詩蓓再伙隊友出戰男女混合4x100米自由泳接力，於壓軸一棒游出51.92秒，收穫個人今站第4金。

連同昨日贏得的女子4x100米自由泳接力及400米自由泳金牌，Siobhan今站共奪4金1銀，下周一（9日）再戰第9站，亦是衛冕之師ENS泳隊今屆最後一個分站，誓為晉級全力搶分。今屆ISL共10隊參賽，前8名出線準決賽，再爭入本月底的決賽。

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