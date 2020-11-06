歐霸︱米蘭不敗告終 皮奧利批咎由自取 拉素被指檢測造假擬控歐洲足協 (17:48)

主場出擊的AC米蘭有射手伊巴謙莫域擔正，森姆卡斯迪利祖及東拿利等主力亦擔正，但是役未能助球隊破蛋。客軍里爾憑土耳其隊中場耶斯斯連中三元，領軍擊敗控球率佔優的紅黑軍團賽後3戰2勝1和得7分升上榜首。主帥皮奧利賽後難掩失望之情：「這並非我們應有的表現，但作為教練，我可以百分百肯定麾下沒有輕敵。但面對實力強橫的對手時，你要設法做好防守，當我們失守時，戰局便被對手控制。」

位處F組的拿玻里同日作客克羅地亞球隊列積卡，靠對手在下半場的烏龍球，以2：1反勝全取3分。主帥加度素賽後炮轟麾下表現不濟：「半場時我感到憤怒，任何賽事你也要全神貫注，但我們上半場的態度毫不認真，這是不能接受的。」羅馬在主場以5：0大勝由羅馬尼亞隊名宿彼得斯古領軍的克盧日，其中皇家馬德里借將馬約萊爾梅開二度，領軍鞏固榜首優勢。

另外，被指控疑在球員檢測結果中造假的拉素，今日將安排所有職球員再作測試。繼早前世界病理與檢驗醫學會發言人解釋檢測結果有別的原因後，球會總監泰爾亦表示一直遵守當局的指引，依時提交球員的採樣。拉素上仗聯賽對手拖連奴則去信意大利足總，要求解釋對方球員檢測結果不一致的原因。據報拉素主席洛迪圖不滿被歐洲足協（UEFA）的檢測誤導，或參考國際米蘭早前擬採取的做法，控告UEFA。

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