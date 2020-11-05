歐霸丨卡尼第200球領熱刺贏波 只花300仗超越亨利 AC吞3蛋跨季不敗斷纜 (11:57)

哈利卡尼是役擔任正箭頭，先在13分鐘接應盧卡斯莫拉開出左路角球，門前頂入成1：0，亦是他效力熱刺9年以來攻入的第200球。20分鐘後，輪到卡尼助攻盧卡斯莫拉，雖然主隊一度追成1：2，但61分鐘入替的孫興慜上場17秒即獻助攻，由盧施素奠定3：1勝局。

卡尼成隊史第3人突破200球大關，僅用300仗時間達此里程碑，較亨利（321場）、舒利亞（385場）、朗尼（406場）等所需的場數更少，今仗入球亦是他為熱刺攻入的第100個作客入球。出身熱刺青訓的卡尼，2011年升上一隊，其後數度被外借，自2013年回歸母會後漸站穩陣腳，兩奪英超金靴獎；今季以6球在射手榜暫排第5，並以8次領前助攻榜。

主帥摩連奴表示數字已證明卡尼是熱刺傳奇，又稱：「有些球員以強勢表現，讓其他人無法搶走他們的位置，而不能恆常落場的人，一定要視每分鐘為表演機會，出盡全力證明自己。我總是期望最好表現，所以顯得苛刻，以今仗為例，仍有可以進步的地方。」熱刺上周主帥意外以0：1不敵安特衛普後，摩帥在Instagram上載「嬲爆爆」相片，今仗獲勝後上載相片，翹起二郎腿食薯片，寫道「踢得不太好但仍贏波」，更tag了是役手下敗將盧多格德斯的帳戶。

另外兩支英超隊亦在主場報捷，B組的阿仙奴以4：1大勝莫迪，李斯特城在G組布拉加向派4蛋。至於H組的AC米蘭雖有伊巴謙莫域擔正攻堅，但意外以0：3不敵有耶斯斯「戴帽」的里爾，跨季各項賽事24場不敗斷纜。

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