歐霸︱堅尼斥奧巴美揚直呼領隊名字 阿迪達稱不覺受冒犯 摩帥:卡尼不會插水 (22:00)

盧多格德斯vs.熱刺 now643台、有線616/656台、MyTVsuper303台 周四凌晨01：55直播

阿仙奴vs.莫迪 now643臺、有線616/656臺、MyTVsuper303台 周四凌晨04：00直播

阿仙奴日前於英超作客挫曼聯，堅尼聽到奧巴美揚以米基爾（Mikel）稱呼阿迪達。堅尼說：「阿迪達是領隊、波士和領班，必須受尊重。不應是米基爾，他不是隊友。」阿迪達卻毫不介意：「我沒有特別想過這件事。我讓球員選擇，有些會稱呼我是波士或教練，看情况而定。雖然我是明白堅尼為何這樣說，可是我不覺得自己受到冒犯。」

J組次席球隊熱刺將作客包尾的盧多格德斯，主帥摩連奴回應哈利卡尼上場英超，被白禮頓中場拉爾拉拿侵犯博得12碼有插水之嫌：「你糊塗了。你可以談論一些曼聯、曼城、利物浦和車路士的球員，為何要談卡尼？究竟你是問得聰明抑或愚蠢？那是一次犯規，不要談卡尼。」

摩帥又稱利古朗因身體不適不會出征保加利亞，但強調這名西班牙籍守將並非確診新冠病毒。摩帥又稱，後衛奧里亞和中場拉美拿都會避戰。熱刺上場歐霸作客不敵安特衛普，暫排小組第2位，與第3的寧斯同得3分，安特衛普則以6分領前。

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