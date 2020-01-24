歐聯｜美斯今季只獻3球12碼兼2助攻 C朗歐聯復出助攻莫拉達 領祖雲大捷 (19:00)

第150次在歐戰上陣的美斯，甫開賽5分鐘博得12碼，親自射入開紀錄。65分鐘，碧基接應安素法迪傳中頂成2：0。雖然傷癒復出把關的門將達史特根在75分鐘失守，但巴塞終仍以2：1小勝。祖雲達斯則藉艾華路莫拉達，先後在7和60分鐘獲得古達度及C朗助攻梅開二度，加上保羅戴巴拿開齋及費倫斯華路士球員擺烏龍，作客以4：1凱旋。

C朗因早前染疫，上周中無緣與美斯交鋒，他今仗5射2中和有兩次關鍵傳送，不及美斯的6射4中和4次關鍵傳送，惟後者今季在歐聯及西甲分別入3個和1個12碼，在歐聯則有兩次助攻，而球隊聯賽6戰勝和負各二，只得8分排第12位，落後榜首皇家蘇斯達9分。巴塞教練朗奴高文說：「我為這勝仗高興，但球隊的表現要較這場佳。我們一定要進步，尤其是無球在腳的時候，我們這方面不太好。」碧基認為球隊戰意有改善，新兵和年輕球員能帶來動力，所以對前景樂觀。

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此外，美斯祝福日前做過移除腦部血凝塊手術的阿根廷名宿馬拉當拿：「願你得到世界上所有的力量，我和我的家人都希望你盡快康復。」主診醫生盧基亦證實老馬康復順利：「他還會開玩笑，我很興奮，我很高興看到他這樣。」

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