歐聯｜美斯今季只獻2球12碼兼2助攻 C朗歐聯復出助攻莫拉達 領祖雲大捷 (19:00)

美斯今晨（5日）射入12碼，加上碧基頭槌建功，助巴塞隆拿於歐聯G組主場以2：1險勝有9個球員染疫缺陣的基輔戴拿模，賽後3戰全勝得9分續居榜首。基斯坦奴朗拿度（C朗）今季於歐聯首次披甲，則助祖雲達斯大勝，續少巴塞3分。美斯今季歐聯及西甲共上陣9次，只曾四度主射極刑得手在聯賽貢獻兩助攻，與以往相比明顯走下坡。
第150次在歐戰上陣的美斯，甫開賽5分鐘博得12碼，親自射入開紀錄。65分鐘，碧基接應安素法迪傳中頂成2：0。雖然傷癒復出把關的門將達史特根在75分鐘失守，但巴塞終仍以2：1小勝。祖雲達斯則藉艾華路莫拉達，先後在7和60分鐘獲得古達度及C朗助攻梅開二度，加上保羅戴巴拿開齋及費倫斯華路士球員擺烏龍，作客以4：1凱旋。
C朗因早前染疫，上周中無緣與美斯交鋒，他今仗5射2中和有兩次關鍵傳送，不及美斯的6射4中和4次關鍵傳送，惟後者至今只曾在歐聯及西甲各入兩個12碼，在歐聯則有兩次助攻，而球隊聯賽6戰勝和負各二，只得8分排第12位，落後榜首皇家蘇斯達9分。巴塞教練朗奴高文說：「我為這勝仗高興，但球隊的表現要較這場佳。我們一定要進步，尤其是無球在腳的時候，我們這方面不太好。」碧基認為球隊戰意有改善，新兵和年輕球員能帶來動力，所以對前景樂觀。
相關報道：老馬蒙難︱馬拉當拿做移除腦部血凝塊手術 醫生：病情受控，改變生活保健康（有片）
此外，美斯祝福日前做過移除腦部血凝塊手術的阿根廷名宿馬拉當拿：「願你得到世界上所有的力量，我和我的家人都希望你盡快康復。」主診醫生盧基亦證實老馬康復順利：「他還會開玩笑，我很興奮，我很高興看到他這樣。」
相關報道：歐聯︱曼聯不敵歐聯新丁 名宿震怒 史高斯斥後防青訓級水平
相關字詞﹕體育 歐聯 美斯 巴塞隆拿 C朗 祖雲達斯 馬拉當拿 碧基 朗奴高文 基輔戴拿模 保羅戴巴拿 艾華路莫拉達 編輯推介