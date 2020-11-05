港超｜球迷苦候近10個月 周六起准入場觀戰菁英盃 座位限75%滿 (16:43)

周六有兩場菁英盃，分別為下午3時由晉峰在元朗大球場對冠忠南區，以及下午5時半旺角大球場上演的愉園對東方龍獅。足總表示，自9月下旬復賽後，收到不少球迷表示熱切期待，希望可親身入場觀賽，故一直提供不同方案予，亦與政府緊密溝通，希望符合公共衛生安全情况下安排球迷入場。經多方磋商後，足總今日終落實本周六起讓球迷入場，但入座率不得超過75%，以及同一行座椅不可有連續超過4張座椅被佔用。

賽事門票於比賽當日球場的售票處發售，票價一律80元，特惠票30元，售票時間為開賽前90分鐘起至下半場開賽為止。足總補充，會遵從政府及足總醫藥委員會條例及建議，在比賽場地實施相應衛生防疫措施，包括觀眾入場前須量度體溫及填寫健康申報表，並必須戴口罩入場，場內不可進食，但可飲用杯裝及紙包飲品。對上一次有觀眾入場觀看港超賽事，已是今年1月19日，愉園於斧山道運動場對佳聯元朗的聯賽。

其他報道：老馬蒙難︱馬拉當拿做移除腦部血凝塊手術 醫生：病情受控，改變生活保健康（有片）

其他報道：賽車丨澳門大賽車公布賽程 3日演5賽事 電單車賽破天荒停辦