歐聯︱萊比錫迎殘陣PSG誓復仇　基輔戴拿模爆疫後照鬥巴塞 (20:54)

RB萊比錫vs.巴黎聖日耳門 now646台、有線601/661台 明晨4：00直播

PSG上屆歐聯4強以3：0淘汰萊比錫，時隔不足3個月再碰頭，卻飽受傷兵問題困擾，是役有射手尼馬、麥巴比、莫路伊卡迪，以及進攻中場達斯拿因傷缺陣，或有助萊比錫在此「死亡之組」搶分。萊比錫主帥拿高斯文賽前顯得甚為自信，表示：「這絕非壞時刻。不過我們也有傷兵，這在所有球隊都很正常。」拿高斯文又指去夏由PSG來效的尼干古，對舊東家非常熟悉。

至於同組的曼聯出征土耳其鬥巴沙克舒希，隊長哈利馬古尼反駁球會名宿堅尼批評球隊缺領袖，表示：「球隊有很多領袖，我是隊長，身邊亦不乏擁領導才能的人。」

此外，G組的基輔戴拿模爆出9將染疫後，包括6名梯隊小將在內的大軍昨通過病毒檢測，明晨（5日）如期作客有門將達史特根勢可復出的小組榜首的巴塞隆拿，同處G組的祖雲達斯則將作客第4檔次的匈牙利球隊費倫斯華路士。

相關報道：歐聯︱利物浦炒阿特蘭大 祖達代法明奴正選戴帽 高普：沒有幸福的煩惱（附精華）

相關報道：歐聯︱羅拔仔入第70球領拜仁凱旋 蘇亞雷斯疑偷睇VAR領黃（附精華）