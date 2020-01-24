歐聯︱羅拔仔入第70球領拜仁凱旋　蘇亞雷斯疑偷睇VAR領黃（附精華） (16:47)

拜仁是役開賽4分鐘便失守，但羅拔仔其後建功扳平。這名波蘭隊射手其後再有進帳，在歐聯累積入70球，是繼魯爾、基斯坦奴朗拿度及美斯後第4人。隊友基拿比、謝路美保定、利萊辛尼及盧卡斯靴南迪斯其後也建功，最終拜仁以6：2大勝亦有日籍射手奧川雅破網的薩爾斯堡。拜仁賽後3戰全勝得9分獨佔鰲頭，今仗4個入球在最後15分鐘取得，更是歐聯史上首次。拜仁體育總監沙歷咸美斯賽後確認，球會已為拒絕續約但今仗擔正的阿拉巴離隊做好準備，英國傳媒指這名奧地利國腳獲利物浦垂青。

至於賽前宣布簽入華倫西亞中場干度比亞的馬體會，同日作客莫斯科火車頭憑荷西基文尼斯建功先拔頭籌，但主隊靠安東米蘭卓克操刀極刑得手，以1：1逼和對手，和氣收場。馬體會射手蘇亞雷斯，疑在球證就判決12碼翻看VAR片段時從後偷看螢幕，被發現後領黃。

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