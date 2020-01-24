歐聯︱利物浦炒阿特蘭大　祖達代法明奴正選戴帽　高普：沒有幸福的煩惱（附精華） (14:55)

阿特蘭大是役缺少悍將迪魯恩及魯賓高辛斯，後防形同虛設。利物浦今場5個入球，有4次都來自反擊，客串中鋒的祖達更展示射手走位功架，兩次單刀入球，加上1球接應傳中抽射，成為第10名紅軍球員歐聯（連同前身歐冠盃）單場入3球，助球隊54分鐘已遙遙領先5球，終在D組獲三連勝。

利物浦下場將英超作客惡鬥曼城，原以為法明奴今場休息後可復任正選，但祖達是役光芒四射，昔日紅軍前鋒高治稱：「如果我是法明奴，應該會感到擔憂。」另一名宿奧雲則指祖達是今季的頂級收購。高普4日後如何排陣成謎，他就指球迷不用擔心：「好表現不會令我頭痛，今日用祖達是因應對手的踢法，利用他的狀態及球風。不過，如果沒有法明奴，我們連歐聯都未必踢到，最重要的是我們不只是有11個堪用的球員。」高普也盛讚再次歐聯上陣的中堅利斯威廉斯，助球隊力保不失。

阿積士在D組另一場作客以2：1擊敗米迪蘭特，暫以較佳得失球力壓阿特蘭大居次。阿積士賽前傳出有球員感染新冠肺炎，但最終門將奧拿拿、前鋒杜辛泰迪治等檢測呈陰，賽前兩小時由荷蘭飛抵丹麥而可以上陣。

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