認知障礙︱德國隊世盃英雄梅拿病危 75歲生日續卧病牀 (19:03)

梅拿的53歲太太昨日向德國《圖片報》透露，丈夫病情每況愈下：「他每天只有很少時間清醒，進食時難以吞嚥，幾乎24小時都卧牀。他有時能夠眨眼回答問題，幸好看起來亦很平和，不算太辛苦。」德國足球總會在2015年1月證實，梅拿患上認知障礙症。其太太在療養院貼身照料，又形容丈夫是鬥士：「他一直很勇敢，整個人生以至現在也是。」

《圖片報》亦報道，因為疫情關係，梅拿太太過去3個月進入療養院，無法探望丈夫，又未能親自解釋沒有陪伴在側的原因，直至最近因梅拿垂危，才獲准再次短時間探望。

英格蘭隊名宿近日亦受認知障礙症打擊，83歲的卜比查爾頓日前證實患病，其兄積查爾頓於3個月前亦因此病離世。

另外，阿根廷隊名宿馬拉當拿上周五慶祝60歲生日，翌日原定帶領家鄉球隊甘拿斯亞出戰聯賽，但賽前突因不適送院檢查。其主診醫生表示，馬拉當拿需留院觀察3天。雖然「老馬」早前有保鑣出現新冠病毒病徵，令他需要隔離，但醫生表示今次入院與疫情無關。

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