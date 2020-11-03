歐聯︱阿積士基輔戴拿模賽前齊爆疫　缺逾10球員殘陣出征 (22:46)

米迪蘭特vs.阿積士 周三凌晨04：00開賽

巴塞隆拿vs.基輔戴拿模 now644台、有線603台 周四凌晨04：00直播

阿積士宣布，有11名球員在新冠病毒檢測中呈陽性，作客米迪蘭特一戰只有17名球員前往丹麥，球會未有公布確診球員名單，但17人大軍名單缺少了門將奧拿拿、中場卡拉臣及杜辛泰迪治等三線前中後主力。由於後備門將史基倫堡亦未有隨隊，今仗大軍只得一名門將，只能由年僅20歲的3號門將舒靴賓把關。其餘主力如拉辛拿查奧爾、戴利白蘭特和老將亨特拉爾則仍有隨隊。

另邊廂，基輔戴拿模周四凌晨（5日）於歐聯G組作客巴塞隆拿前亦爆疫，至少13名一隊球員缺陣，當中9人感染新冠病毒，最終僅得19人大軍隨隊出征，有6人更是梯隊小將。

這支烏克蘭超聯班霸賽前證實，有多名球員確診無法赴魯營球場，據報包括前鋒薜達舒維利、中場巴路達及加馬殊，助教卡拉斯同樣染疫；正、副選門將早前已確診，仍在隔離，跟阿積士同病相憐。

西班牙《世界體育報》報道，基輔戴拿模現只得13名一隊球員出征，球隊抵埗後正接受最新一輪檢測，若再有一隊球員確診，將無法符合歐洲足協規定，一場比賽最少有13名一隊球員的要求，令賽事需要延期。

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