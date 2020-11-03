港超｜新季落實11.21揭幕 東方鬥晉峰打頭陣 8隊主場選址出爐 (15:40)

今季港超由上月24日起，3周內先舉行15場菁英盃分組賽，聯賽原定計劃下周六（14日）開鑼，但足總稱與各球會及相關人士商議後，為了提供更多時間予各隊準備，決定舉行多一周菁英盃分組賽，並補充與政府相關部門緊密溝通，爭取讓球迷於符合衛生安全情况下入場，但相關事宜仍在討論中。

港超聯賽「開咧日」有兩場賽事，除了揭幕戰東方對晉峰，尾場為天水圍飛馬重返元朗大球場主場對冠忠南區；衛冕的傑志於22日在旺角場大戰理文。今屆聯賽改為完成雙循環後增設「爭標組」及「護級組」的單循環賽事，積分榜前4名將參與「爭標組」，尾四名分配到「護級組」，賽事不設主客制。

首階段聯賽於明年4月25日結束後，第二階段兩組賽事明年5月舉行。足總確認，首階段聯賽積分帶到第二階段賽事。換言之，若首階段有球隊分數已篤定提早封王或降班，或令次階段賽事變成例行公事。

盃賽方面，足總盃增設的分組賽，在下月5日及6日、明年2及3月舉行，決賽於6月27日舉行。高級組銀牌8強於聖誕節一連3日舉行，4強及決賽於明年1月及2月13日舉行；菁英盃4強及盃賽於明年5月及6月20日舉行。

以往省港盃及賀歲盃的檔期，今季舉行菁英盃分組賽及銀牌決賽。足總主席貝鈞奇解釋，考慮中港兩地隔離措施及未邀請到外隊，暫未有賽期，但重申未正式取消賽事，待疫情放緩或再探討能否於明年春季舉行省港盃。

足總同時公布參賽8隊的主場，編配如下：

球隊 主場

傑志 旺角大球場

東方龍獅 旺角大球場

理文 將軍澳運動場

冠忠南區 香港仔運動場

愉園 深水埗運動場

天水圍飛馬 元朗大球場

標準流浪 斧山道運動場

晉峰 青衣運動場

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