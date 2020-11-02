本地足球｜港超日內公布餘下賽程　港甲等業餘聯賽本月中起展開 (20:22)

今季港超在上月24日起至本月11日，率先舉行菁英盃分組賽，據悉下周末會繼續安排菁英盃賽事，聯賽揭幕戰於本月21日展開。而香港足球總會已向政府申請有限度開放球迷入場，但仍有待政府批准。

至於甲至丙組的業餘聯賽，消息指丙組於本月15日率先開始，緊接為甲組及乙組，分別於本月22日及29日展開新季。今季港超只餘8隊參賽後，有不少退役港將或失業兵轉戰甲組，其中首輪賽事東區對深水埗，前者傳有兩大港足名將陳偉豪及陳肇麒加盟。陳偉豪接受本報查詢時確認此事，新季將效力東區，陳肇麒則回覆：「大機會，未確定。」深水埗則有嚴啟華、梁星耀和許嘉樂等上季港超球員來投。

港超方面，愉園繼續積極增兵，今午（2日）落實簽入尼日利亞前小國腳艾迪比帝，將穿上14號球衣，並繼上周中簽入的羅拔奧圖後，第2名尼日利亞籍的非洲兵加盟「快活谷」。27歲的艾迪比帝司職前鋒，效力過多支尼日利亞超聯球隊，年少時入選過該國U17、U20及U23國家隊，並曾在安哥拉及北塞浦路斯落班，其中效力安哥拉軍部球隊「八月一日」時，曾協助球隊晉身非洲冠軍聯賽4強。他亦繼曾至孝、米基爾、曼聯前青訓中場查理史葛、羅拔奧圖後，「快活谷」簽入的第5名新兵。愉園表示，查理史葛及艾迪比帝均符合「超級外援」的註冊條件，但最終仍需待足總定奪。

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