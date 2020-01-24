英超｜7年零166天等待　巴利再為熱刺於英超入球兼奠勝　摩連奴：想看皇馬網頁會說什麼 (18:29)

熱刺在上周中歐霸分組賽意外地作客不敵安德衛普，今晨重返英超主場迎白禮頓，憑隊長哈利卡尼射入12碼先開紀錄，縱一度被客軍後衛蘭普堤扳平，但加里夫巴利於下半場70分鐘上陣，並於3分鐘後接應師弟利古朗的傳送頭槌破網，攻入重返英超後首個入球，協助熱刺險勝2：1全取3分。

這名31歲球星除了打破逾9個月的入球荒，對上一次在英超為熱刺入球，已是2013年5月對新特蘭的比賽，回巢後經過聯賽及歐霸賽事上陣第4場後終開齋，賽後他也難掩興奮之情：「穿上熱刺球衣再次入球的感覺很好，只可惜在場沒有球迷，很希望跟大家分享這一刻。」

皇馬早前僅以44字聲明宣布外借昔日的奪標功臣巴利，今仗賽後摩連奴更替愛將嘲諷「銀河艦隊」：「巴利值得取得入球，如果我有5分鐘，我會用手機瀏覽皇馬的網頁，看看他們會說什麼。」

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