英超｜蘇斯克查領軍曼聯第100仗寫不光彩紀錄　1球負阿仙奴平7年前最差開季 (17:14)

曼聯近4仗3勝1和，包括在歐聯兩戰全勝，但在英超的主場賽事仍未開齋，今仗面對在英超近4仗3負的阿仙奴，改踢4-4-2的菱形中場陣式，但受制於客軍湯馬士柏迪為首的中場線，上半場僅1次射門，為小將格連活特在27分鐘的攻門，被門將賓特尼奴撲出，反觀兵工廠攻勢更具威脅，包括韋利安在39分鐘一次施射中楣，以及布卡約沙卡於完半場前無人看管下近門頂高，半場互無紀錄。

換邊後曼聯表現好轉，但在雨勢加劇下，69分鐘，普巴在禁區內踢跌比利連，被球證甸恩直指12碼，隊長奧巴美揚主射中鵠，為這名上季英超神射手，打破5場聯賽入球荒。及後紅魔換入雲迪碧克及卡雲尼強攻，其中前者一次傳中，守將艾利尼解圍時省中尼奴面部再中柱，曼聯未能憑這入球扳平，終負0：1。而今場輸12碼，是曼聯近7仗英超主場被罰的第5球12碼，再計算此前在主場被罰5球12碼所用場數為101場。

阿仙奴賽後7戰12分升上第9位，自2006年以來，此前13次作客奧脫福成績為5和8負，亦是兵工廠5年來首次在聯賽作客擊敗「Big 6」，對上一次已是2015年1月擊敗曼城，及後29場作客對壘皆不勝。

曼聯今季聯賽主場戰績持續低迷，至今4仗1和3負只得1分，且僅入2球失掉10球，包括1：6大敗予熱刺，是自1972/73年球季以來，首次在頂級聯賽頭4場主場未嘗一勝，該季紅魔最終在聯賽只能以第18名完季，連同上季亦已跨季6場英超主場不勝。曼聯領隊蘇斯克查第100仗領軍以落敗告終，而賽後6戰僅得7分排第15位，分數上是自2013/14年球季後最差的開季成績，當季領隊莫耶斯更未完季便黯然下台，曼聯最終排聯賽第7位，無緣歐洲賽。

賽後蘇斯克查承認，普巴太輕易給對方送上12碼，又對後備入替的尼曼查馬迪，尾段一次在禁區被推跌未獲判極刑感失望：「球隊發揮有起伏很正常，但需要更腳踏實地，球員知道有能力可表現更好，太多傳球處理得太草率。當場內沒有球迷，主場還是作客都影響不大了。」曼聯下仗為周中歐聯作客巴沙克舒希，周六重返英超作客大戰次席愛華頓，蘇斯克查稱球隊必須更專注去作出回應。普巴賽後承認犯下「愚蠢的錯誤」，解釋自己或跑得有點氣喘才造成這次犯規，承諾下不為例，會在細節上做得更好。普巴在蘇帥麾下近兩年來，已犯下3次12碼「天條」。

曼聯陷低迷，再受名宿批評，前隊長堅尼認為陣中沒有人具備領袖風範，未能帶領球隊克服落後形勢，坦言離復興仍漫漫長路：「我坐在這裡拿着一杯茶吃一塊餅乾，然後評論每個球員，大家都認為這樣很容易，但事實上他們在球場比賽，的確必須做得更好。」堅尼又大讚阿仙奴中場湯馬士柏迪今仗表現，直言希望對方是在紅魔陣中。

曼聯今季英超不光彩紀錄

1：上半場只得1次射門，是自2015年10月25日對曼城以來（0次），在英超主場射門次數最少的上半場

4：今季英超4場主場未嘗一勝，1和3負只得1分，入2球失10球，連同跨季已連續6場聯賽主場不勝

5：連同今仗，曼聯近7仗英超主場被罰5球12碼，此前在主場被罰5球12碼，所用場數為101場

7：6場英超僅得7分，是自2013/14年球季以來，曼聯最差開季成績

48：自1972/73年球季，相隔48年來首次在頂級聯賽頭4場主場，仍未打開勝利之門

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