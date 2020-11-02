美國大選｜奧巴馬為拜登助選不忘打波 3分一擊即中藉機拉票 (23:23)

美國總統大選進入最後倒數階段，民主黨的前總統奧巴馬近日於關鍵游離州密歇根州，與候選的黨友拜登同台拉票，其中他們在弗林特市一間體育館舉行活動後，熱愛籃球的奧巴馬突然拿起籃球投籃，一擊即中射入3分球，並以籃球比喻自己助選，稱「這就是我要做的事」，在旁的拜登亦不禁讚嘆。事後奧巴馬在個人社交網上載相關短片，並配以「Shoot your shot.」，為選舉造勢。

至於競逐連任的共和黨總統候選人特朗普，雖然年少時已為紐約人球迷，但近年與NBA似不咬弦，身兼美國男籃主帥的聖安東尼奧馬刺教頭普波域治，昨再次公開批評對方，認為「投票給他，就如投票反對民主一樣」，認為對方自上台後，在多方面破壞了美國的民主價值，未能將國家推向更平等及自由的方向。

另外，費城76人落實委任前侯斯頓火箭總經理莫利，出任球隊籃球事務總裁，簽約5年。會方同日亦與總經理白蘭特續約，年期未明。另外，已故NBA傳奇球星高比拜仁的生前好友加素爾，9月初為人父，高比遺孀雲妮莎在社交網上載與該名初生女嬰的合照，並透露自己將擔任對方的教母。

其他報道：本地足球｜港超日內公布餘下賽程 港甲等業餘聯賽本月中起展開

其他報道：西甲｜大衛施華取重返西甲首球 領皇家蘇斯達4連勝排榜首（附精華）