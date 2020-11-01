菁英盃｜曼聯前青訓中場首披甲 助愉園2:0挫晉峰 壓過東方升榜首 (20:30)

史葛今場充當愉園防線前的屏障，雖然上半場觸球不多，主要在死球時才上前助攻，但與晉峰的港足中場茹子楠多次鬥法。身高1.85米的史葛在高空球佔優，一次禁區封阻射門亦落腳準繩，但也曾在後場被茹子楠「打荷包」，輾轉令晉峰中場佐敦布朗遠射，要門將屠俊翹撲救。

晉峰下半場一次單刀不入後氣勢減卻，愉園的死球攻勢更具威脅，一次混戰中楣後，77分鐘憑隊長盧斯安奴小禁區角轉身抽射領先。莫漢睿補時攻門省中人埋齋，助愉園在旺角大球場贏2：0，於菁英盃兩連勝，並以較佳對賽超前東方龍獅，於B組居首。

查理史葛加盟愉園約3星期，前陣子主要提升體能，他透露之前半年沒比賽，主帥鮑家耀承認上半場很早已下決定換人：「他的技術不用懷疑，傳控都有質素，但追人上受體能拖累，所以在茹子楠持球時，己隊十分受壓，再不換就會很危險。」史葛樂見踢到半場，希望數周內能接近最佳狀態。三連敗的晉峰是役有外援費利浦薩及門將林駿杰因傷被換出。

另外，東方龍獅在大埔運動場先失1球12碼下，憑辛祖梅開二度，艾華頓及梁冠聰亦有進帳，以4：1擊敗冠忠南區。

其他報道：足球｜韓日兩大名將掛靴 李同國煞科戰後榮休 中村憲剛季後引退

其他報道：田徑｜田總盼獲准放寬比賽人數 港勢棄辦越野亞洲賽 陳家豪無緣演港隊最後探戈