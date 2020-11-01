足球｜韓日兩大名將掛靴 李同國煞科戰後榮休 中村憲剛季後引退 (18:41)

雖然今仗因疫情而未能坐滿，但逾萬名場內球迷，以至未能購票，被隔在場外圍欄的人，仍在上半場20分鐘站立拍掌，向身穿20號球衣的李同國致敬。惟「獅子王」未能取得入球，韓職入球紀錄維持在224球，反觀其接班人、22歲的趙圭成上半場包辦兩入球，助全北主場贏大邱2：0。

全北今季雖有數名主力服兵役及離隊，新援如金甫炅等發揮未達預期，仍在27戰得60分，季內三戰宿敵蔚山現代全取9分，終以3分力壓對方，完成破紀錄的四連霸及八奪冠軍。李同國在這8次均是冠軍隊員，今日最後一次捧起獎盃，僅對鏡頭及隊友微笑，未見特別情緒。

全北及蔚山將直入明年亞冠分組賽，季軍浦項制鐵需參加外圍賽。榜尾釜山偶像將降班，上季降班的濟州聯則重返韓職。

另外，昨日40歲生日的川崎前鋒中場中村憲剛，今開記者會宣布季後掛靴。這名日本前國腳2003年於川崎前鋒出道，效力17年來未曾離隊，暫累計上陣621場入93球，並贏下4座錦標，包括2017及18年於日職兩連霸。

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