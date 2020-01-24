拳擊｜「怪物」井上尚彌7回合KO澳洲對手 衛冕兩大雛量級金腰帶（附精華） (17:07)

27歲的井上尚彌去年於世界職業拳擊系列賽（WBSS）雛量級別，先後擊敗包括波多黎各名將艾曼奴洛迪古斯（Emmanuel Rodriguez）等好手，並於決賽以點數擊敗菲律賓籍名將當雅（Nonito Donaire），衛冕IBFF及贏得WBA金腰帶。相隔近1年再上擂台的他，面對此前21勝1負的澳洲好手積遜莫隆尼挑戰，未受太大考驗，在全場佔盡上風下，7回合完結前以一記右勾拳將對方KO，成功衛冕兩條金腰帶。

賽後他透露，下仗計劃與下任WBC王者或WBO王者對戰，要視乎雙方時間能否配合，目標是奪取全部4個組織的雛量級金腰帶。目前WBC金腰帶為法國籍的奧巴利（Nordine Oubaali），他將在下月12日面對當雅的挑戰；而WBO王者則為菲律賓籍好手卡斯美路（John Riel Casimero），他今年9月於衛冕戰，3回合TKO來自加納的拳手。

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