田徑｜田總盼獲准放寬比賽人數 港勢棄辦越野亞洲賽 陳家豪無緣演港隊最後探戈 (14:49)

兩天賽事原定上月舉行，但賽前一天突被政府煞停，田總主席關祺透露是因疫情再起，政府有隱憂下設多種限制，爭取到最後無奈將賽事延期。測試賽終在昨日及今日閉門舉行，參賽人數及工作人員、傳媒等限在250人內，各個項目不乏兩人隔線作賽場面，欠缺競爭性。系列賽及香港錦標賽分別於下月初及下月底舉行，田總主席關祺盼獲政府放寬限制：「我們做足了防疫措施，希望政府滿意今仗安排，可以放寬參賽人數，例如每項可以有16人參戰，運動員競爭較大，才更有動力。」

香港原定今年主辦越野亞洲賽，但早前宣布因疫情延期，關祺透露內部商議後，很大機會取消賽事，而已延期的渣打香港馬拉松，則仍在與政府商討安排。港將陳家豪今日出戰5000米跑，最後直路雖被王健進趕過，以14分58.21秒屈居第2名，但相隔11年打破個人最佳的他稱：「今場可能是香港首次有兩名本地跑手同場跑進15分內，而且齊齊打破個人最佳，在賽事一度延遲再急急準備下，已算很好。」

36歲的陳家豪本以越野亞洲賽為目標，當作最後一次為港隊征戰，如今或要留憾。太太姚潔貞早前赴波蘭出戰半馬拉松世界賽，打破香港紀錄，陳家豪透露她明日完成隔離，可以重投訓練，但能否北上參賽，爭取馬拉松奧運資格仍是未知數。

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