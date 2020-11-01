田徑｜陳銘泰偕呂麗瑤測試賽半力出擊　下月重啟奧運夢爭取入圍 (14:09)

港將呂麗瑤今年3月出征澳洲，原本為提升狀態爭取入奧運積分，惟疫情致多地封關急急回港，以為可藉本地系列賽繼續追夢，又遇香港疫情大爆發停賽。田徑測試賽今早於將軍澳運動場煞科，她終重返賽場出戰女子100米跨欄，同組僅有兩名對手隔線起跑，她終以13.72秒輕鬆力壓後輩盛楚殷封后，時間較個人最佳（PB）慢0.4秒。

她早前於練習賽突破個人最佳，今日拒絕透露當時做出的時間，但表示若能做出練習時的自己，首度征奧仍有希望：「近半年未知比賽何時再來，要長期保持作戰狀態，得知奧運搶分周期下月1日再次展開，今仗只打算用作拿捏熱身時間，重拾比賽感覺，下月的香港錦標賽突破個人最佳，爭取奧運積分，才是最大目標。」

上屆奧運代表陳銘泰今日在男子跳遠，半程助跑下在第4跳做出6.76米，不敵以7.02米奪冠的師弟高澔塱，屈居次席。阿泰自今年1月未再上場，亦因測試賽上月突被叫停，改為隊內練習賽而打亂部署，這名香港紀錄保持者承認發揮欠理想：「曾經在訓練做到7.18米，是10步助跑練習以來最佳，近期再試了一點起跑新技術，但發揮亦未算太好。」他預期下仗場系列賽仍會半程助跑，直至香港錦標賽才會全力出戰：「賽季現在才算展開，最大目標都是奧運，希望先重回8.1米至8.2米的水平，再向奧運入圍標準（8.22米）進發。」

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