菁英盃︱胡晉銘偕陳曉鋒建功 飛馬換血後開齋 理文和傑志續居首 (20:38)

飛馬在小西灣運動場面對有林嘉緯及盧均宜在陣的流浪，正選陣容較上仗以0：5慘負予理文有4個變動，包括收起一對守將法比奧及劉學銘，上半場飛馬續由小將孫銘謙連番製造攻勢，惟半場互無紀錄。換邊後4分鐘，飛馬憑一次角球混戰，由胡晉銘打開紀錄，亦是這名防中近兩年半以來首個入球，加上今場正選的陳曉鋒於62分鐘半單刀再下一城，終為天水圍飛馬取得換隊名及陣容大執位後首場勝仗。

胡晉銘自2018年3月再次取得入球，並經一段時間後終可踢足全場，可任中場或中堅位置的他稱，在大敗予對手後重返勝軌意義重大：「上仗失5球，今仗零失球，在死球或反擊戰術看到訓練成效，所以球隊對賽果很滿意。上仗的慘敗很唔抵，覺得這對球隊過去兩三個月的訓練付出，不值得吃下這個賽果。」孫銘謙表示，相比踢左閘，很享受能夠在前鋒位置比賽。

今仗續暫代督師的飛馬教練文彼得說，上仗慘敗後作檢討，今仗賽前表明要以保持不失球為目標，能否入球也是其次，故對最終達成目標感到滿意。至於4名「超級外援」何時抵港，文彼得僅稱「陸續會來」。他補充，正修讀教練課程的主教練郭嘉諾，預計兩周後將返港歸隊。

同組另一仗，首仗均取勝傑志及理文，今午在斧山道運動場交手，雙方互無紀錄踢成0：0，是今季首場未有入球的賽事；傑志右閘羅梓駿為「藍鳥」上陣第50場賽事。賽後兩隊同得4分，理文以較佳得失球差續列榜首。

另外，在阿爾巴尼亞落班的港足中場杜國榆， 其弟杜國樑正於傑志跟操，傑志總教練朱志光表示，這名21歲中堅曾在傑志青 年軍數年，現跟操逾一周表現不錯，有身型優勢，考慮將跟他簽約。

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